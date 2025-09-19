“Su vida útil es de 10 años”: Denuncian que 40 mil garrafas se encuentran en mal estado

La Cámara Boliviana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) lanzó una advertencia sobre la crítica situación que atraviesa el sector en Santa Cruz, donde más de 40 mil garrafas se encuentran fuera de uso debido a su deterioro y falta de reposición. La institución hizo un llamado a las autoridades para establecer una solución inmediata, ya que el 70% de la población todavía utiliza este combustible para cocinar en sus hogares.

“Las empresas estamos trabajando al 15% de la capacidad. Pedimos disculpas a la población porque no estamos llegando a todos los barrios, pero es por la falta de garrafas que no fueron reparadas ni repuestas por nuevas”, declaró Néstor Zamora, director de la Cámara.

Según los distribuidores, parte del costo de la garrafa de 10 kilos, que actualmente se vende en 22,50 bolivianos, debería destinarse a la reposición y reparación de estos envases. Sin embargo, advierten que las unidades que permanecen mucho tiempo en almacenes al aire libre se corroen hasta quedar inutilizables.

“Esa garrafa, cuando ya no puede repararse, se convierte directamente en basura”, remarcó Zamora.

A esta preocupación se suma la voz de expertos en seguridad industrial. Carlos Sarmiento, especialista en la materia, recordó que una garrafa tiene una vida útil de 10 años, pero el maltrato reduce considerablemente ese tiempo.

“Golpes, exposición al sol, uso de fuego cerca de la garrafa y un mal almacenamiento provocan daños irreparables, aumentan el riesgo de fugas y hasta de explosiones”, advirtió.

Sarmiento explicó que el deterioro no solo afecta al envase metálico, que puede oxidarse y abollarse, sino también a la válvula de seguridad y las roscas. “Cuando se dañan estas piezas, la garrafa deja de ser segura para el consumo doméstico”, señaló.

La situación, según la Cámara de Distribuidores de GLP, requiere una intervención urgente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras autoridades para garantizar el suministro del combustible y la seguridad de miles de familias que dependen del gas en garrafas.

Mira la programación en Red Uno Play