Atacante de policías en Potosí habría actuado bajo efectos de sustancias controladas

Desde el Comando Departamental de la Policía de Potosí informaron que continúa la investigación por intento de homicidio tras el ataque con arma de fuego contra dos efectivos policiales durante un patrullaje en el municipio de Betanzos.

El hecho se registró esta semana, cuando ambos funcionarios fueron heridos por disparos durante una intervención en la zona.

“Se pudo encontrar vainas calibre 9 milímetros y una pipa usada para consumir marihuana. Esto fortalece nuestra hipótesis de que el ciudadano estaría bajo el flujo de sustancias controladas”, señaló el coronel Fernando Barrientos, comandante departamental.

Uno de los policías heridos fue sometido a una cirugía en el abdomen tras recibir un impacto de bala. El segundo presenta una fractura de rótula, ya que el proyectil impactó en su rodilla.

Ambos se encuentran fuera de peligro y están recibiendo atención médica especializada.

El presunto autor del ataque fue identificado como Abraham M. C., de 30 años. Fue capturado en una mina del sector de Huari Huari, durante un operativo desplegado por la Policía.

El caso es investigado como homicidio en grado de tentativa, y las autoridades no descartan ampliar los cargos según avance la recolección de pruebas.

Con información de ABI

