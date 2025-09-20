Caso abusador serial: envían a la cárcel a sujeto acusado de vejar a sus hijastras y nietas en Oruro

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes sobre la aprehensión del sujeto sindicado de haber violado a sus dos hijastras y a la niñas de las víctimas.

“Esta persona tiene ya una detención de tres meses, a efectos de cumplir con las pericias psicológicas que se tiene de las víctimas, ir a juicio oral es una promesa de la Fiscalía que va a solicitar una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, por la edad de las víctimas”, manifestó el fiscal.

La autoridad señaló que, tras la determinación de medidas cautelares, el sujeto de 58 años, será trasladado a una cárcel de máxima seguridad, así mismo, dijo que se citará a todas las personas que tenían posiblemente conocimiento de las agresiones sexuales que sufrían las víctimas.

“Existe la posibilidad de que existan más víctimas, por lo que la investigación continúa en relación de que personalmente pienso que es una persona enferma, la que ha realizado todos estos actos. Se ve la posibilidad de otras víctimas en el entorno familiar”, agregó Morales.

El sujeto de profesión chofer fue capturado cuando se encontraba trabajando trasladando a pasajeros, en un 'surubí', desde Oruro al departamento de Potosí.

Según la denuncia son al menos cuatro víctimas que fueron identificadas, se trataría de dos hijastras y dos nietas hijas de las víctimas, las vejaciones se suscitaron en Oruro.

