Fiscalía revela que exgerente de YPFB Logística firmó contratos con presunto sobreprecio en caso Botrading

19/09/2025 18:51
La Fiscalía Departamental de La Paz informó este viernes que el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Vaca, firmó contratos vinculados a un presunto sobreprecio en la importación de diésel y gasolina, en el marco del caso Botrading.
El fiscal Omar Yujra explicó que la documentación obtenida demuestra que Cruz Vaca conocía la cesión del 1% de acciones de Botrading a YPFB Logística y que incluso suscribió el contrato respectivo, convirtiéndose en un elemento clave dentro del proceso penal.
Con esta información, el Ministerio Público convocará a los miembros del directorio de Botrading para esclarecer el alcance de los acuerdos y establecer responsabilidades.
Asimismo, se han identificado montos observados en los contratos y se pidió a YPFB y a la Contraloría General del Estado la presentación de auditorías e informes técnicos.
Cruz Vaca, quien ocupó la gerencia general de YPFB Logística entre 2023 y 2025, enfrenta procesos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros delitos.
El exfuncionario fue aprehendido este viernes al mediodía y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
