Fiscalía revela que exgerente de YPFB Logística firmó contratos con presunto sobreprecio en caso Botrading

El fiscal Omar Yujra informó que la documentación obtenida demuestra que Cruz Vaca no solo conocía sobre la cesión del 1% de acciones de Botrading ofertado a YPFB Logística, sino que también suscribió el contrato respectivo.

Hans Franco

19/09/2025 18:51

Foto: Fiscalía investiga a exgerente de YPFB firmó contratos con supuesto sobreprecio
La Paz

La Fiscalía Departamental de La Paz informó este viernes que el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Vaca, firmó contratos vinculados a un presunto sobreprecio en la importación de diésel y gasolina, en el marco del caso Botrading.

El fiscal Omar Yujra explicó que la documentación obtenida demuestra que Cruz Vaca conocía la cesión del 1% de acciones de Botrading a YPFB Logística y que incluso suscribió el contrato respectivo, convirtiéndose en un elemento clave dentro del proceso penal.

 

 

“Se ha podido obtener los contratos cuestionados, donde supuestamente existió sobreprecio. En el caso concreto de Félix Cruz Vaca, hay documentación de que conocía sobre la cesión del 1% de acciones de Botrading y firmó el contrato”, señaló Yujra.

Con esta información, el Ministerio Público convocará a los miembros del directorio de Botrading para esclarecer el alcance de los acuerdos y establecer responsabilidades.

Asimismo, se han identificado montos observados en los contratos y se pidió a YPFB y a la Contraloría General del Estado la presentación de auditorías e informes técnicos.

Cruz Vaca, quien ocupó la gerencia general de YPFB Logística entre 2023 y 2025, enfrenta procesos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros delitos.

El exfuncionario fue aprehendido este viernes al mediodía y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

 

 

