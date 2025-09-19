Caso Botrading: aprehenden al exgerente de YPFB Logística

La Fiscalía Departamental de La Paz dispuso este viernes la aprehensión de Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, como parte de las investigaciones por el caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en la importación de combustibles desde Paraguay.

La información fue confirmada por el fiscal Omar Yujra, quien detalló que el Ministerio Público presentó la imputación formal en contra del exfuncionario y que se pedirá su detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro.

“El ciudadano Félix Cruz Vaca ha sido citado a presentar su declaración siendo el exgerente de YPFB logística SA (…) Una vez concluida su declaración se ha procedido a emitir el mandamiento de aprehensión conforme establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, el cual en este momento ya esta en calidad de aprehendido”, informó el fiscal en conferencia de prensa.

El exgerente se presentó la mañana de este viernes a declarar ante el Ministerio Público y, alrededor de las 14.00 horas, fue conducido a celdas policiales ya en calidad de aprehendido.

Esta es la primera aprehensión en el marco del caso, que busca establecer responsabilidades en la contratación y operaciones de la empresa Botrading, con sede en Paraguay, vinculada al suministro de combustibles hacia Bolivia.

Se prevé que en las próximas horas se fije la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez evaluará el pedido fiscal de detención preventiva.

