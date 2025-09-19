Prometía importar materiales desde Chile: aprehenden a sujeto acusado de estafa múltiple en Oruro

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes sobre un hecho de estafa múltiple agravada, donde un microempresario es sindicado por el hecho y fue aprehendido cuando prestaba su declaración.

La autoridad afirmó que existen al menos 15 denunciantes, quienes aseguran haberle entregado altos montos de dinero para que este pueda importar materiales de construcción a bajos costos desde Chile.

“Tenemos un hecho de una persona que presuntamente se dedicaba a la importación de mercadería, de la República de Chile, solicitó dineros con referencia de 5.000 hasta 70.000 dólares. En primera instancia eran 6 víctimas, posteriormente se acoplaron otras cuatro y aparecieron otras cinco, no solamente de la ciudad de Oruro, sino también de Cochabamba”, manifestó Morales.

La cifra por estafa asciende a 400.000 dólares, el hombre fue plenamente identificado con las iniciales C.H.L. y sería un microempresario.

El sujeto fue sometido a su audiencia de medidas cautelares, se encuentra aprehendido y con detención preventiva, en el penal de San Pedro. Las autoridades investigan los bienes que tiene el sujeto a objeto de que las víctimas puedan recuperar un porcentaje de lo que habrían dado a esta persona.

Por su parte, la fiscal asignada al caso Patricia Araoz, señaló que este sujeto tendría al menos 6 procesos en su contra por estafa, se presume que trabaja con ese modus operandi de estafas desde el año 2021.

El fiscal, alertó a la población sobre este tipo de estafas, y pidió que tengan mucha precaución al momento de confiar su dinero a otras personas. Se presume que existirían otras víctimas.

