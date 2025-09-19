Vehículo que transportaba ilegalmente combustible se incendió en el Trópico de Cochabamba

Pasado medio día de este viernes 19 de septiembre, se reportó el incendió de un vehículo tipo vagoneta en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, a la altura del retén de Padrezama en Villa Tunari, Trópico de Cochabamba.

Según el reporte preliminar, el vehículo terminó consumiéndose en su totalidad, y por la versión de los transeúntes, el conductor se dio a la fuga.

Tras sofocar el fuego, se logró descubrir que el vehículo transportaba bidones con combustible y el tráfico en el lugar se cortó por el lapso de una hora, posteriormente, la circulación vehicular se normalizó.

El caso se encuentra en proceso de investigación, y se busca al propietario del vehículo que pocos minutos antes, había cargado combustible GNV en un surtidor del Trópico pocas horas antes.

