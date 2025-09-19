TEMAS DE HOY:
Vehículo que transportaba ilegalmente combustible se incendió en el Trópico de Cochabamba

La vagoneta se encontraba en cercanías del retén de Padrezama, el conductor se dio a la fuga y la Policía investiga.

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 18:00

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Pasado medio día de este viernes 19 de septiembre, se reportó el incendió de un vehículo tipo vagoneta en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, a la altura del retén de Padrezama en Villa Tunari, Trópico de Cochabamba.

Según el reporte preliminar, el vehículo terminó consumiéndose en su totalidad, y por la versión de los transeúntes, el conductor se dio a la fuga.

Tras sofocar el fuego, se logró descubrir que el vehículo transportaba bidones con combustible y el tráfico en el lugar se cortó por el lapso de una hora, posteriormente, la circulación vehicular se normalizó.

El caso se encuentra en proceso de investigación, y se busca al propietario del vehículo que pocos minutos antes, había cargado combustible GNV en un surtidor del Trópico pocas horas antes.

 

