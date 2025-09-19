¡Trágico! Conductor de camión murió ahogado en una represa de la carretera Potosí-Oruro

El trágico hecho se registró en la carretera que une el departamento de Potosí con Oruro, a la altura de Challapata, el conductor de un camión tipo tráiler, terminó perdiendo el control e ingresó a la represa de Tacagua.

Desafortunadamente, el chofer perdió la vida al quedar sumergido bajo el agua, transportistas y vecinos de la zona reportaron el incidente a las autoridades para que pudieran realizar el levantamiento legal del cadáver.

“En la carretera internacional Oruro-Potosí. A la altura de la represa de Tacagua, en este caso se registra una persona fallecida, en este caso el conductor del tracto camión marca Volvo color blanco”, informó personal policial de la Dirección de Tránsito.

De acuerdo a las características del hecho, se presume que el conductor habría sido sorprendido por la curva en medio de la carretera, perdió el control, y terminó ingresando a la represa.

La víctima perdió la vida en el lugar, se trata de un varón de aproximadamente 40 años de edad.

