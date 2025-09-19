¿Volverán a elegirte jurado si estuviste en tres elecciones seguidas? Aquí te contamos

En el marco del proceso rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre, una de las dudas más comunes entre la población es: ¿Qué pasa si ya fui jurado electoral varias veces?

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros, aclaró que las personas que hayan sido jurados en tres procesos electorales consecutivos no serán sorteadas nuevamente.

¿A quiénes se excluye del sorteo?

Se filtró del sorteo a todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido esta función en los siguientes tres procesos:

Elecciones subnacionales 2021

Elecciones judiciales 2024

Primera vuelta de las elecciones generales 2025

Estas personas no aparecerán en la lista de jurados para el balotaje.

“Entendemos que es un privilegio más allá de una carga. Por eso, en sala plena tomamos la decisión de no repetir jurados que hayan participado en tres procesos consecutivos”, explicó la Dra. Claros.

¿Y si fui jurado solo una o dos veces?

Si solo fuiste jurado en uno o dos procesos anteriores, aún puedes ser sorteado. La designación sigue siendo aleatoria entre los más de dos millones de ciudadanos habilitados.

Publicación de listas y excusas

La lista oficial de jurados se publicará este domingo 21 de septiembre. Quienes hayan sido seleccionados y no puedan cumplir por razones válidas tendrán un plazo del 22 al 28 de septiembre para presentar su excusa documentada.

Mira la programación en Red Uno Play