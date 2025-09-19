TEMAS DE HOY:
Nacionales

Diputado Urquidi: aprehensión de exgerente de YPFB confirma corrupción en Botrading

El diputado Enrique Urquidi sostuvo que la decisión de la Fiscalía respalda los hallazgos de la comisión legislativa que investigó a YPFB Logística.

Hans Franco

19/09/2025 19:33

Foto: Diputado dice que se confirma corrupción en YPFB por sobreprecios
La Paz

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, afirmó este viernes que la aprehensión del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Vaca, en el marco del caso Botrading, confirma las irregularidades y actos de corrupción detectados por la comisión especial de investigación de la Cámara de Diputados.

“Esta decisión del Fiscal confirma la serie de irregularidades y la serie de actos de corrupción que hemos identificado (...). Confirma la existencia de una red de corrupción al interior de YPFB para comprar combustibles con sobreprecios y generar un daño económico al Estado de aproximadamente 350 millones de dólares”, señaló Urquidi.

 

 

 

El legislador agregó que, como bancada y en su calidad de asambleístas nacionales, coadyuvarán con las investigaciones del Ministerio Público.

“Vamos a exigir que en el marco de esta investigación se identifique y sancione de la manera más ejemplar a todos los involucrados, de manera directa o indirecta, en estos hechos dolosos”, enfatizó.

Comunidad Ciudadana recalcó que este caso refleja la urgencia de transparentar la gestión en el sector de hidrocarburos, a fin de evitar hechos de corrupción con graves consecuencias económicas.

La Fiscalía Departamental de La Paz dispuso la aprehensión de Félix Cruz este viernes, como parte de la investigación del caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en la importación de combustibles desde Paraguay.

 

