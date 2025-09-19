Bolivia recuerda 32 años de su histórica clasificación al Mundial de 1994, con el ojo puesto en el repechaje

Un 19 de septiembre de 1993, la selección boliviana de fútbol escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al clasificarse al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Bolivia igualó 1-1 con Ecuador en Guayaquil y quedó segunda en su grupo con 11 puntos, solo uno menos que Brasil, que sumó 12 unidades.

Dirigida por el técnico español Xavier Azkargorta, La Verde había quitado el invicto a Brasil y ganó todos sus partidos de local, contando con figuras como Etcheverry, Platiní, Milton Melgar, Trucco, Cristaldo, Soria, Rimba y Baldivieso, entre otros.

El gol que aseguró la clasificación fue obra de William Ramallo, tras una guapeada de Erwin Platiní Sánchez, quien desde la mitad de la cancha avanzó hasta el borde del área y disparó; el rebote quedó para Ramallo, que de zurda infló las redes al minuto 45 del primer tiempo. Ecuador empató a los 38 del segundo tiempo mediante Noriega, pero no hubo tiempo para más y Bolivia selló su histórico pase al Mundial.

El empate dejó a Bolivia con 11 puntos, inalcanzable para Uruguay, que terminó con 10. En todo el país se vivió una verdadera fiesta que duró hasta el amanecer.

Hoy, 32 años después, La Verde se encuentra en un camino similar: tras las recientes Eliminatorias, logró clasificar al repechaje rumbo al Mundial 2026. El evento se disputará nuevamente en Estados Unidos, aunque Bolivia deberá enfrentar una liguilla con cinco selecciones más; los rivales se conocerán recién en noviembre de este año.

