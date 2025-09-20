“Pese a que tienen varias amenazas, están sobreviviendo”: Avistan al esquivo gato andino en Apolobamba

Las cámaras trampa instaladas en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional (ANMIN) Apolobamba registraron recientemente la presencia de varios ejemplares del gato andino, uno de los felinos más raros y amenazados del continente.

Los hallazgos se dieron en territorios de la nación indígena Puquina, específicamente en las Markas Apacheta, Cañuhuma y Suni Alpaqueros, lo que confirma la expansión del hábitat del enigmático felino en esta región altoandina.

Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi y especialista en mastozoología, informó durante un contacto en Que No Me Pierda (QNMP), que los registros forman parte de un proyecto binacional de conservación que se desarrolla en Bolivia y Perú en coordinación con la Alianza Gato Andino.

“El 2023 trabajamos en cuatro marcas de la nación puquina y ahora hemos confirmado la presencia del gato andino en tres nuevas áreas. Pese a las amenazas, este hallazgo nos alienta, porque demuestra que la especie sigue resistiendo”, destacó.

El gato andino, conocido por su pelaje gris ceniza con manchas marrones y amarillentas, pesa entre 7 y 8 kilos y mide alrededor de 40 centímetros de altura. Su característica más distintiva es la cola cilíndrica y larga, con anillos oscuros que superan la longitud de su propio cuerpo. Debido a su comportamiento esquivo y a la dificultad de hallarlo en su hábitat natural, ha sido catalogado como uno de los felinos menos estudiados del mundo.

No obstante, la supervivencia de esta especie enfrenta serias amenazas. Según Rechberger, la minería es la principal, ya que, aunque no afecta de manera directa al felino, contamina los cuerpos de agua de los cuales depende toda la fauna silvestre. A esto se suman la ganadería extensiva de llamas y alpacas, que altera el equilibrio ecológico, y la presencia de perros y gatos domésticos sin control, que compiten por alimento e incluso transmiten enfermedades.

Apolobamba, ubicada en el noroeste del departamento de La Paz, es un área clave para la conservación de la biodiversidad andina, hogar también de especies como el cóndor, la vicuña y el oso andino.

