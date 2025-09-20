Asesinan a tiros a Jonathan “Speedy” González, el tercer futbolista muerto en Ecuador en septiembre

El futbolista ecuatoriano Jonathan “Speedy” González, de 31 años, fue asesinado a tiros este viernes en el interior de su vivienda en la provincia costera de Esmeraldas, en un hecho que marca la tercera muerte de un jugador de fútbol en Ecuador en lo que va del mes.

González, quien destacó en clubes nacionales como Liga de Quito e Independiente del Valle y tuvo pasos por Olimpia de Paraguay y León de México, recibió disparos de arma de fuego que le provocaron la muerte inmediata. Una segunda persona, aún no identificada, también falleció mientras era trasladada a un hospital, según informó la Policía.

El ataque tuvo lugar en Esmeraldas, zona fronteriza con Colombia y afectada por enfrentamientos de bandas vinculadas al narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las motivaciones del crimen.

La muerte de González se suma a la de Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores del equipo Exapromo Costa, quienes murieron tras un ataque armado en la ciudad de Manta el pasado 10 de septiembre. Según el club, ambos futbolistas fueron víctimas colaterales de un ataque que no estaba dirigido a ellos.

La escalada de violencia en Ecuador es preocupante: los homicidios pasaron de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, y se alcanzó un récord de 47 en 2023. La situación ha generado alarma, especialmente porque el país había sido considerado una isla de relativa paz en la región andina.

Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los clubes locales expresaron su profundo pesar por la pérdida de González y enviaron condolencias a su familia. “Es un golpe terrible para nuestra comunidad deportiva. Jonathan siempre será recordado por su entrega dentro y fuera de la cancha”, expresó la FEF en un comunicado oficial.

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto mientras las autoridades intensifican la investigación para esclarecer los motivos detrás de estos crímenes que enlutan al deporte y a la sociedad.

