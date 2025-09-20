Christian Nodal, una de las máximas figuras del regional mexicano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. La batalla legal con su exdisquera Universal Music podría costarle no solo el derecho de cantar sus propios éxitos, sino también su libertad.

El conflicto se originó en 2021, cuando Nodal y su familia intentaron recuperar los derechos de sus canciones presentando 32 contratos que Universal asegura fueron falsificados. La disquera acusa al cantante y a sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, de fraude y falsificación de documentos, lo que podría derivar en graves consecuencias legales.

De acuerdo con la empresa, los contratos cuestionados abarcan los tres primeros discos del artista: Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y Ay, Ay, Ay (2020). Esto pondría en riesgo clásicos de su repertorio como “Adiós Amor”, “No Te Contaron Mal”, “Eres”, “Te Fallé”, “Nace un Borracho” y su popular dueto con Ángela Aguilar, “Dime Cómo Quieres”.

La situación se complicó recientemente, cuando el juez Juan Mateo Brieba de Castro, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, negó un amparo solicitado por los abogados del cantante para acceder a la carpeta de investigación. El magistrado consideró que la petición era ambigua y no especificaba los actos jurídicos a impugnar.

Aunque los abogados de Universal afirman que Nodal siempre ha tenido derecho a consultar el expediente, este movimiento legal podría jugar en contra del intérprete. Ahora, al haberse fijado un domicilio legal para notificaciones, no podrá alegar desconocimiento ni retrasar audiencias.

El panorama es complejo: Universal reclama más de 35 millones de pesos al cantante y sostiene que hubo manipulación documental para apropiarse de regalías. Si el proceso avanza y el juez considera que existen pruebas suficientes, Nodal podría enfrentar desde prisión preventiva hasta restricciones de movilidad, además de la prohibición de interpretar sus propios temas en conciertos.

Actualmente, Nodal tuvo una audiencia el 10 de septiembre y dispone de 20 días para llegar a un acuerdo con Universal Music. De no lograrse una conciliación, el proceso seguirá su curso con una demanda estimada en 3 millones de dólares, lo que incluso podría derivar en una orden de aprehensión contra el cantante y sus padres.

Con apenas 26 años y en pleno auge de su carrera, Christian Nodal enfrenta un proceso judicial que amenaza con silenciar su música y poner en jaque su futuro artístico y personal.

