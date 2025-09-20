Nodal podría quedar prohibido de interpretar o explotar comercialmente los temas en disputa, lo que afectaría su carrera y regalías.
Christian Nodal, una de las máximas figuras del regional mexicano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. La batalla legal con su exdisquera Universal Music podría costarle no solo el derecho de cantar sus propios éxitos, sino también su libertad.
El conflicto se originó en 2021, cuando Nodal y su familia intentaron recuperar los derechos de sus canciones presentando 32 contratos que Universal asegura fueron falsificados. La disquera acusa al cantante y a sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, de fraude y falsificación de documentos, lo que podría derivar en graves consecuencias legales.
La situación se complicó recientemente, cuando el juez Juan Mateo Brieba de Castro, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, negó un amparo solicitado por los abogados del cantante para acceder a la carpeta de investigación. El magistrado consideró que la petición era ambigua y no especificaba los actos jurídicos a impugnar.
Aunque los abogados de Universal afirman que Nodal siempre ha tenido derecho a consultar el expediente, este movimiento legal podría jugar en contra del intérprete. Ahora, al haberse fijado un domicilio legal para notificaciones, no podrá alegar desconocimiento ni retrasar audiencias.
Actualmente, Nodal tuvo una audiencia el 10 de septiembre y dispone de 20 días para llegar a un acuerdo con Universal Music. De no lograrse una conciliación, el proceso seguirá su curso con una demanda estimada en 3 millones de dólares, lo que incluso podría derivar en una orden de aprehensión contra el cantante y sus padres.
Con apenas 26 años y en pleno auge de su carrera, Christian Nodal enfrenta un proceso judicial que amenaza con silenciar su música y poner en jaque su futuro artístico y personal.
