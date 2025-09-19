El felino más pícaro: “Confía en mí” y se lleva el botín de la tienda (Video)

En la ciudad de China, un felino callejero demostró que la astucia no tiene límites y que los gatos son verdaderos maestros del engaño. Las cámaras de seguridad de una tienda de alimentación captaron el momento exacto en que el gato se ganó la confianza del dueño… para robarle.

En las imágenes, el gato se acerca con tranquilidad al hombre, se deja acariciar e incluso se sube a su regazo, provocando ternura y una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la calma era solo un acto: segundos después, el mismo gato se cuela dentro de la tienda y, con movimientos sigilosos, roba comida ante la mirada atónita del vendedor.

El felino se aleja luego de su pequeño “atraco” como si nada hubiera pasado, dejando al dueño perplejo y a los internautas fascinados por su descaro y creatividad.

Este curioso episodio no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también recordó a todos que, cuando se trata de gatos, la confianza puede ser solo… parte del juego.

