Ultiman detalles para el XI Simposio de Búfalos en Santa Cruz

Se ultiman los detalles para el XI Simposio de Búfalos de las Américas y Europa, que se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre en el marco de la Expocruz 2025, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales en una semana dedicada al intercambio de conocimientos, avances científicos y experiencias sobre la cría y manejo de búfalos.

Según Rodrigo Molina, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Búfalos de Bolivia, el simposio contará con más de 25 conferencias magistrales a cargo de especialistas de renombre. “Comenzamos con temas técnicos durante el fin de semana. El lunes, martes y miércoles se desarrollarán conferencias no solo sobre los búfalos, sino sobre ganadería en general”, explicó.

Molina también destacó el carácter internacional del evento. “Tenemos confirmadas 16 delegaciones extranjeras y más de 150 personas del exterior, lo que sumado a los asistentes nacionales, suma alrededor de 300 participantes”, señaló.

El crecimiento de la bubalinocultura no es exclusivo de Bolivia. “Es un fenómeno que se está dando en toda Sudamérica. El búfalo ha demostrado una gran capacidad de adaptación a diversos climas, lo que ha permitido su expansión en 8 de los 9 departamentos del país. Tenemos la satisfacción de que la especie se adapta a todo”, subrayó.

El simposio se enmarca dentro de la Expocruz 2025, una de las ferias multisectoriales más importantes de la región, lo que brinda un escenario ideal para el posicionamiento del búfalo como alternativa ganadera rentable, sostenible y adaptable.

