“Estabas perdida”: Luz López y ‘The Hooligans’ fueron los más criticados de la noche, ¿qué hicieron mal?

Para cerrar el programa de este jueves, fue el turno de Luz López y la academia ‘The Hooligans’, el equipo llevó hasta el escenario de ‘La Gran Batalla’ la canción “Água na Boca” interpretada por Tati Zaqui.

Aunque la presentación parecía ir por buen camino, los jueces observaron varios errores durante la imitación en la letra de la canción, los pasos, y una falta de coordinación entre la famosa y la academia de baile.

Tito Larenti, fue uno de los más duros a la hora de evaluar al equipo, resaltó la energía de los bailarines, pero, hizo varias críticas a la conexión con la famosa.

“Noté la energía de los chicos, muy bien el equipo, me gustó eso, pero Luz estaba perdida en el escenario, ella estaba en otro show, hay varias cosas que pulir, y la imitación no estuvo correcta, creo que te equivocaste de reality, y aquí se trata de tener disciplina”, señaló Larenti y al mismo tiempo dijo que la participante tiene mucho talento, que debe saber aprovechar y explotar.

Tanto Tito como Rodrigo Massa, utilizaron como ejemplo para Luz a su pareja, Cristhian Marmolejo, señalando que debería seguir sus pasos.

“Cristhian me dijo algo, y es que no te dejas ayudar, no escuchas los consejos, no hubo conexión con tu equipo”, afirmó Massa.

Luz, bastante acongojada, respondió que el equipo ensayó mucho, y que los errores habían sido de ella en los tiempos de baile, sin embargo, esperan poder mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play