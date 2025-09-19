Ministro Ríos sobre 'autos chutos': se realizan operativos con Diprove, pero es clave trabajar con Chile

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que se realizan operativos conjuntos entre Diprove y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para frenar la internación y comercialización de los denominados “autos chutos” en el país. Sin embargo, subrayó que la lucha contra esta actividad ilícita debe ser coordinada con el gobierno de Chile.

“Desde Diprove y la lucha contra el crimen se ha aprehendido a personas que se dedican no solo a la comercialización de placas clonadas, sino también a quienes gestionan trámites como el B-Sisa. Es fundamental trabajar con el viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y con Chile, porque esta actividad ilícita se genera en ese país”, declaró Ríos en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

El ministro advirtió que, aunque la internación de vehículos indocumentados estaba en descenso, se ha incrementado en las últimas semanas tras las declaraciones de un candidato que habló de la posible nacionalización de los “autos chutos”.

“Los anuncios de algunos partidos políticos han generado un efecto negativo, alentando a la internación de vehículos indocumentados. Es importante que las autoridades y candidatos actúen con responsabilidad en este tema”, añadió.

Ríos señaló que el Gobierno continuará intensificando los operativos, pero insistió en la necesidad de un trabajo binacional con Chile para cortar la cadena de ingreso ilegal de motorizados.

