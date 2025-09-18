Exposoya 2025 abre sus puertas este viernes: innovación y tecnología para el agro

Este viernes, el Centro Experimental de Anapo en San Pedro será escenario de la Exposoya 2025, un evento tecnológico que reunirá a entre 500 y 600 productores de la región con el objetivo de mostrar herramientas y soluciones innovadoras para mejorar el manejo de cultivos y aumentar la productividad.

“Estamos organizando este evento estrictamente tecnológico para generar un escenario donde se pueda demostrar todo lo relacionado con el manejo de suelo, fertilización, cultivos de cobertura y paquetes tecnológicos de las casas comerciales”, señaló Jaime Hernández, gerente general de Anapo. Además, destacó la importancia de incluir equipos y maquinarias para la agricultura de precisión como parte central del encuentro.

A pesar de su nombre, Exposoya no se limita al cultivo de soya. Hernández aclaró que también se abordarán otros cultivos estratégicos de la región, como maíz, sorgo y girasol, a través de un enfoque integral que contempla la rotación de cultivos y la optimización de recursos.

El Norte Integrado de Santa Cruz, donde se siembran alrededor de 800 mil hectáreas anuales, se destaca por su producción de más de 2 millones de toneladas de granos, tanto para consumo interno como para exportación, lo que convierte a esta zona en un punto estratégico para la realización del evento.

La biotecnología también tendrá un lugar destacado en Exposoya. Hernández indicó que se presentarán parcelas demostrativas con variedades genéticas aprobadas, incluyendo el evento RR, y que próximamente podrían incorporarse otras tecnologías biotecnológicas como Intacta y HB4.

Esta edición corresponde a la versión 25 de Exposoya del Norte y se desarrollará exclusivamente este viernes 19 de septiembre en San Pedro, en el Centro Experimental de Anapo.

