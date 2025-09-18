YPFB otorgó un préstamo de $us 80 millones a Botrading para iniciar operaciones

El funcionario de YPFB Refinación, Eduardo Saucedo, informó este miércoles que la estatal petrolera otorgó un préstamo de $us 80 millones a la empresa Botrading para que inicie operaciones de transporte de combustibles desde Paraguay hacia Bolivia.

“Ellos funcionan con un capital propio, ha habido un préstamo de 80 millones de dólares que en su momento financió YPFB Refinación y que obviamente en algún momento también tiene que ser pagado y va a ser pagado con las utilidades”, explicó Saucedo.

El funcionario indicó que no es posible establecer con exactitud la fecha en la que retornarán esos recursos al Estado, pero garantizó la recuperación total de la inversión.

“En este momento no es posible determinar en qué fecha o qué año van a retornar esas utilidades, pero lo cierto es que en un 100% seguro de que sí van a retornar”, señaló.

Además del préstamo financiero, YPFB Refinación también brinda servicios de administración y asesoramiento a la empresa, con el fin de fortalecer su gestión y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

