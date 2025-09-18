Velan desde hace tres días a un bebé en Santa Cruz por falta de recursos para enterrarlo

Una familia del barrio Magisterio Sur, en Santa Cruz, solicita con urgencia el apoyo de la población para dar sepultura a un bebé recién nacido que falleció el pasado lunes tras ser intubado en un centro médico.

Desde hace tres días, el cuerpo del pequeño es velado en la humilde vivienda de la señora Justina Rojas, quien entre lágrimas relató los últimos momentos de vida de su nieto.

"El bebé nació llorando. Después de la medianoche lo subieron con oxígeno, en una incubadora, y yo lo vi bien. Luego le metieron un tubo cerca de la costillita... no aguantó y murió a las ocho de la mañana", expresó.

La familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios, y el padre del bebé se encuentra buscando dinero sin éxito. Justina pidió que alguien pueda colaborar para asegurar un lugar donde enterrar al pequeño.

"Con todo corazón, les pido ayuda para poder enterrarlo. No tenemos nada", agregó.

Además, la familia vive en pobreza extrema. Justina cuida a cuatro niños pequeños y a una persona con discapacidad. Ella trabaja reciclando, pero no le alcanza ni para comprar víveres o ropa.

Las personas que deseen colaborar con la señora Justina pueden comunicarse al número 62584987.

