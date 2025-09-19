“Carece de información objetiva”: ministro Ríos rechaza informe de EE.UU. sobre narcotráfico en Bolivia

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó categóricamente el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que descertifica a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico.

“Rechazamos de manera categórica esos informes que salen del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Este rechazo obedece a que la descertificación carece de información objetiva y de fuente primaria. No se recogen datos de lo que hace la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, ni la incineración de droga incautada, ni los monitoreos a los cultivos de hoja de coca realizados en el país”, declaró Ríos en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

El ministro sostuvo que Estados Unidos no puede arrogarse el rol de “juez unilateral” para señalar qué países cumplen o no con la lucha antidroga.

Ríos afirmó que la descertificación no tiene efectos directos sobre Bolivia, aunque advirtió que podría tener impacto indirecto si otros organismos internacionales, controlados por Estados Unidos, toman en cuenta este informe para la otorgación de créditos.

El Gobierno boliviano reiteró que continuará con su política soberana de lucha contra el narcotráfico, respaldada por incautaciones, operativos y el control de cultivos de hoja de coca.

