Tras masiva movilización en La Paz, mineros asalariados y Gobierno logran un acuerdo

Después de una jornada de masiva movilización y horas de intensas negociaciones, los mineros asalariados llegaron a un acuerdo con el Gobierno. La reunión, que duró más de 10 horas en el Ministerio de Minería, culminó con la firma de un documento que busca frenar los avasallamientos y la minería ilegal que afecta a sus centros de trabajo.

El acuerdo de siete puntos, que fue calificado como un "acercamiento" por el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, incluye el compromiso del Gobierno de reforzar la seguridad en los yacimientos mineros afectados. Esto se logrará a través del envío de efectivos policiales y otros grupos, además de garantizar la restitución de la propiedad privada.

El secretario general del sindicato "Tres Amigos", Calixto Mamani, expresó su satisfacción cautelosa por el resultado de las negociaciones. "Este es el inicio. Si en caso no se da el cumplimiento a los acuerdos... se llamará a un ampliado y se analizará también las cosas si no se cumplen estos acuerdos", advirtió.

Movilización y retorno a la normalidad

La protesta de los mineros asalariados, que marcharon desde El Alto, había paralizado el centro de La Paz con un bloqueo en la avenida Mariscal Santa Cruz. Tras el anuncio del acuerdo, los mineros levantaron sus medidas de presión y la circulación vehicular en el centro paceño ha vuelto a la normalidad.

La movilización de hoy, que exigía mano dura contra el "juqueo" y los avasallamientos por parte de cooperativas, subraya la profunda preocupación de los trabajadores asalariados por la seguridad y la legalidad en el sector minero. Ahora, el sector se mantiene a la expectativa del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno para proteger sus derechos y sus fuentes de empleo.

