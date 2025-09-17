Cámara Automotor rechaza propuesta de nacionalizar vehículos ilegales y alerta graves consecuencias

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó este miércoles su firme rechazo a las propuestas electorales que plantean una nueva nacionalización de vehículos ilegales.

En un comunicado, la entidad manifestó que “legalizar lo ilegal es inaceptable”, advirtiendo que una medida de este tipo vulnera el Estado de Derecho, premia el contrabando y desincentiva la inversión formal.

Puntos principales del pronunciamiento

Legalizar lo ilegal es inaceptable.

Premia el contrabando y castiga al sector que cumple con normas tributarias y aduaneras.

Desincentiva la inversión y la formalización de la economía.

Contradice la Ley 133, que estableció que la nacionalización de autos chutos era “por única vez”.

Consecuencias señaladas por la CAB

La Cámara advirtió efectos negativos a gran escala:

Mayor congestión vehicular en ciudades ya saturadas.

Aumento en la presión de combustibles , incrementando la carga sobre el Tesoro General.

Fomento a la ilegalidad , con riesgo de vínculos a delitos como lavado de dinero y robo de autos.

Impacto ambiental, al ingresar vehículos sin estándares técnicos adecuados.

Exigencias de la CAB

La entidad pidió al Gobierno y a las instituciones competentes:

Refuerzo de controles fronterizos a cargo de la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas.

Continuar con los procesos de incautación de vehículos indocumentados.

La CAB reafirmó su compromiso con la legalidad, la igualdad tributaria, la seguridad ciudadana y la defensa del sector formal, subrayando que una nueva nacionalización afectaría la economía, la generación de empleos y la sostenibilidad social.

Mire el comunicado de la Cámara Automotor:

Mira la programación en Red Uno Play