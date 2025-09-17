Diputados debatirá este jueves créditos por $us 314,8 millones para carretera en Santa Cruz y presas

La sesión ordinaria también incluirá proyectos de ley vinculados a infraestructura vial en La Paz y delimitación de límites en Potosí.
17/09/2025 19:30
La Cámara de Diputados fue convocada a una nueva sesión este jueves 18 de septiembre a las 9:00, en la que se debatirá un orden del día con ocho proyectos de ley y dos declaraciones camarales, destacando la aprobación de dos créditos internacionales de la CAF por $us 314,8 millones.
El primer crédito, de $us 74,8 millones, corresponde al proyecto de ley 527/2024-2025 para la construcción de la carretera Okinawa – Cruce RF. 09 (Los Troncos) en Santa Cruz, considerada clave para mejorar la conectividad vial.
El segundo, de $us 240 millones, está contemplado en el proyecto de ley 504/2024-2025, destinado al Programa de Presas Resilientes, con el objetivo de reforzar la seguridad hídrica y la gestión del agua en Bolivia.
Otros puntos de la agenda
Además de los créditos, se prevé discutir:
La incorporación a la Red Vial Fundamental de la carretera que conecta Pumasani, Qutapampa, Ucha Ucha, Ulla Ulla, Huacochani, Hichocollo, Antaquilla, Suches y Hito 19 en el departamento de La Paz.
La delimitación de límites intradepartamentales entre los municipios de Caiza “D” y Puna en Potosí.
Otros proyectos de ley y declaraciones camarales.
Mire la convocatoria a la sesión de diputados:
