[VIDEO] "¡Practicando!" Dani Alves simula su presentación en Boca Juniors

Dani Alves volvió a acaparar la atención, pero esta vez no en un campo de juego oficial. El ex defensor brasileño, recordado por su paso por clubes de élite, publicó un video en sus redes sociales donde simula ser presentado en la Bombonera, estadio emblemático de Boca Juniors.

En las imágenes, Alves aparece levantando los brazos como si estuviese recibiendo la ovación del público, recreando el momento que muchos futbolistas sueñan vivir en su carrera. El video se volvió rápidamente tendencia, generando comentarios divididos entre sus seguidores; mientras algunos celebraron la creatividad del brasileño, otros cuestionaron la broma.

La publicación llega en un momento en que Alves goza de plena libertad, tras haber enfrentado un proceso judicial que lo mantuvo en prisión por un caso polémico. Lejos de los campos oficiales, el brasileño demuestra que mantiene su conexión con el fútbol y la pasión de los hinchas, aunque sea a través de la virtualidad.

Con su carisma intacto, Dani Alves vuelve a recordarle al mundo por qué sigue siendo un referente dentro y fuera de la cancha.

