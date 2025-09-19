Fiscalía pedirá 30 años de cárcel para hombre acusado de abusar a hijastras y nietas

Un escalofriante caso conmocionó a la población de Oruro. La policía aprehendió a un hombre de 58 años, calificado como un "verdadero violador serial" por el fiscal departamental, Aldo Morales. El sujeto no solo abusó de sus dos hijastras durante años, sino que, tras crecer y tener sus propias hijas, repitió la historia de violencia con las niñas.

Según el fiscal, las primeras víctimas, que ahora son adultas, eran sus hijastras y sufrieron vejaciones desde los 11 y 12 años. "Han guardado el secreto, todo lo que les pasaba en reiteradas oportunidades", declaró Morales. El miedo y las amenazas del agresor las mantuvieron en silencio durante años.

La terrible verdad salió a la luz cuando las madres, que ahora vivían en el mismo domicilio con sus hijas de 6 y 7 años, descubrieron que el hombre estaba cometiendo los mismos abusos con ellas. Esto las impulsó a romper el silencio y presentar la denuncia, a pesar del temor que aún sienten.

Intentó huir a Argentina

El fiscal Morales informó que, tras enterarse de la denuncia, el agresor intentó escapar. Los servicios de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) rastrearon al sujeto hasta Potosí, donde planeaba huir a Argentina. Fue aprehendido de inmediato y puesto bajo custodia.

En una audiencia cautelar, se determinó detención preventiva por tres meses para el acusado, que serán utilizados por la fiscalía para recabar pruebas y valoraciones psicológicas. El fiscal Morales anunció que buscarán una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, una pena máxima por abuso de menores de 14 años. La investigación sigue en curso, y no se descartan nuevas detenciones de personas que, presuntamente, encubrieron el caso.

El fiscal hizo un llamado a la población a denunciar cualquier comportamiento o hecho anormal, por pequeño que parezca, en la vida de los niños. "Hagan la denuncia a la policía y al Ministerio Público quienes van a actuar en representación de la sociedad", enfatizó.

