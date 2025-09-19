Video: “Esto es espectacular”, la reacción de Ibai Llanos al probar sopa de maní boliviana

En un video viralizado se observa al streamer Ibai Llanos intentando adivinar distintos platos; uno de ellos fue la tradicional sopa de maní, servida junto a un mocochinchi.

Sin embargo, en primera instancia, se observa cómo confunde el plato y afirma que se trata de una sopa de pupusas de El Salvador.

Posteriormente, la chef Maura Gonzales, encargada de presentar este plato característico de Bolivia, aclaró que se trataba de una sopa de maní y destacó que no era un platillo de El Salvador, sino de Bolivia.

“Oh Dios mío esto es una sopa, oh que son macarrones, no me lo esperaba, vemos aquí trozo de ternera y macarrones, y salsa de queso, esto es espectacular. No, no es pasta con queso, pero en sopa, es curioso los macarrones están totalmente desechos, acá no hay competición, simplemente esto es impresionante”, manifestó Ibai.

Tras realizar la presentación, y después de que la chef le aclaró que el plato pertenece a la gastronomía de Bolivia, el streamer señaló que conocía el maní, pero lo confundió.

“Hay maní eso lo conocía”, dijo Ibai.

Posteriormente la chef le hace la presentación del refresco de mocochinchi, elaborado con fruta deshidratada. El video se viralizó de manera inmediata y generó miles de comentarios.

