Gustavo Ávila: "El debate debe centrarse en propuestas, no en confrontaciones"

El Órgano Electoral trabaja para garantizar igualdad de condiciones y evitar confrontaciones durante los debates. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/09/2025 21:41

Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se pronunció sobre la organización de los próximos debates electorales, subrayando el compromiso del órgano electoral para garantizar espacios de diálogo constructivo y respeto entre los candidatos.

Ávila explicó que el proceso busca fortalecer la democracia al enfocarse en la difusión de propuestas claras y responsables, evitando confrontaciones personales o ataques entre los participantes.

"Lo que buscamos es que los ciudadanos conozcan las ideas y planes de quienes aspiran a representarles, para facilitar un voto informado y consciente", afirmó el vocal.

 

En relación a la organización, el TSE trabaja en coordinación con diversas entidades para asegurar un ambiente ordenado durante los debates. Se han tomado medidas para evitar la presencia de grupos de seguidores en el interior de los recintos, con el fin de mantener la tranquilidad y seguridad durante el desarrollo de estos encuentros.

“Sabemos que en ocasiones anteriores hubo dificultades con la presencia de grupos de seguidores en los recintos, por eso hemos tomado medidas claras para evitar cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del evento”, indicó.

Asimismo, se ha previsto un mecanismo de seguridad junto a la Policía Nacional para garantizar que el evento transcurra sin inconvenientes y que los ciudadanos interesados puedan participar de manera segura desde las áreas designadas.

Ávila reiteró que el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de brindar un escenario transparente y equitativo para los candidatos, fomentando un espacio en el que las propuestas sean el eje central y contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático del país.

