TSE alista pronunciamiento por infracciones al acuerdo contra la guerra sucia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, expresó este jueves su preocupación por que no todos los actores políticos firmaron ni están cumpliendo el acuerdo de lucha contra la guerra sucia en el actual proceso electoral.

“Es un aspecto que no lo están cumpliendo, es algo que preocupa al Tribunal Supremo Electoral y en las próximas horas seguramente vamos a emitir un pronunciamiento al respecto y vamos a avanzar en esta propuesta de lucha contra la guerra sucia, primero siendo drásticos en las sanciones”, señaló Ávila a la Red Uno.

La autoridad electoral remarcó que cuando se presenten denuncias acompañadas de pruebas, el TSE será riguroso en la aplicación de la normativa, ya sea contra un medio de comunicación, un candidato o una organización política.

Asimismo, informó que se fortalecerán las reuniones con los medios de comunicación para involucrarlos en la prevención y combate de la desinformación. Recordó también que el TSE impulsa una coalición conformada por más de 20 plataformas ciudadanas orientadas a esta misma tarea.

“Hemos conocido por medios de comunicación que ambas organizaciones políticas van a presentar las denuncias. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos comprometemos a revisar las mismas y emitir una determinación formal”, añadió el vocal.

El pronunciamiento oficial del TSE se prevé en las próximas horas, como parte de las acciones para garantizar un proceso electoral transparente y libre de prácticas de guerra sucia.

