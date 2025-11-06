Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron finalmente la BZRP Music Session #0/66, un lanzamiento que sacudió el panorama de la música urbana y que, en pocas horas, ya acumulaba cientos de miles de reproducciones.

La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y en los últimos años se volcó de lleno a la música cristiana.

El propio Bizarrap celebró la colaboración con un mensaje poco habitual en sus redes:

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, publicó el productor argentino en X (antes Twitter) junto a un fragmento del videoclip.

La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que fusiona mambo y reggaetón clásico, Bizarrap recreó el ADN de los 2000 —la época dorada del género— sin perder su sello contemporáneo.

La canción arranca con una declaración de intenciones:

“Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”.

Desde los primeros versos, Daddy Yankee entrelaza referencias bíblicas, códigos de barrio y guiños a su carrera. En un tramo clave, reflexiona:

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.

Esa estrofa resume su nuevo enfoque espiritual, tras dos años dedicados a la fe cristiana. Durante este periodo, el artista realizó presentaciones religiosas en el Estadio Chacarita Juniors y el microestadio Eva Perón de Lomas de Zamora, donde predicó sobre su fe.

El estreno llega en medio de un momento personal y judicial complejo. En los últimos meses, trascendió que el puertorriqueño mantiene una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, quien fue su representante y socia en El Cartel Records. El conflicto por el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY” derivó incluso en una demanda federal. Su último álbum, de hecho, se lanzó únicamente bajo las siglas DY, reflejando una etapa de redefinición profesional y legal.

En ese contexto, la letra de la BZRP Music Session #0/66 adquiere un valor simbólico. Versos como “a nadie le debo” o “mi flow eterno, ya no es legendario” reflejan un renacer artístico y espiritual, una declaración de independencia y libertad creativa tras más de tres décadas de carrera.

En menos de una hora, el videoclip superó las 100 mil visualizaciones, y celebridades de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento en redes.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play