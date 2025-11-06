¡Increíble hallazgo! Encontró oro enterrado mientras construía una piscina

Un hombre en Francia se llevó una sorpresa mayúscula mientras excavaba en su jardín para construir una piscina: encontró lingotes y monedas de oro valorados en unos 700.000 euros (cerca de 800.000 dólares), según informó la alcaldía de Neuville-sur-Saône.

El hallazgo, ocurrido en mayo, fue notificado por el propio vecino a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), según confirmó el municipio a la agencia AFP.

Las autoridades descartaron que se tratara de un tesoro arqueológico, lo que permitió que el hombre pueda conservar el oro legalmente.

De acuerdo con el diario regional Le Progrès, el tesoro estaba compuesto por cinco lingotes y numerosas monedas, todas cuidadosamente envueltas en bolsas de plástico.

La investigación policial determinó que el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este de Francia).

Aun así, el origen del botín sigue siendo un misterio, ya que el anterior propietario del terreno falleció, explicó la alcaldía local.

