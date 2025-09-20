Inician las actividades del Pre Simposio Internacional de Búfalos en el marco de la Expocruz 2025

Del 20 al 26 de septiembre, Bolivia es la sede del XI Simposio de Búfalos de las Américas y Europa; un animal que se cría en nuestro país, desde hace más de 8 años atrás, y que forma parte de un hato ganadero.

El Pre Simposio de las Américas arrancó en el marco de la Expocruz 2025, y dentro de sus actividades se realizan charlas magistrales, con la exposición de expertos en el manejo productivo de estos ejemplares.

“El Presimposio de las Américas acaba de arrancar, lo que ustedes acaban de ver esta mañana es el Presimposio, uno de los talleres de queso, hay otro taller en paralelo que es reproducción asistida. Esos son los dos días de Presimposio, hoy día es sábado y domingo”, explicó Luis Quiles, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalos.

A partir del día lunes, se dará inició al Simposio como tal, evento que contará con la presencia de personalidades y expertos en el área de producción.

“El Simposio en sí, el Décimo Primer Simposio de las Américas, arranca el día lunes a partir de las 8 de la mañana, es lunes, martes y miércoles. Y aparte de eso tenemos jueves y viernes el Búfalo Tours, que es donde todos nuestros invitados que han venido de más de 15 delegaciones, 15 países diferentes, van a conocer nuestra chiquitanía”, agregó Quiles.

Sarán más de 400 los participantes que tendrán la oportunidad de conocer y compartir los productos que se pueden obtener mediante la cría de búfalos, donde podrán intercambiar conocimiento científico y comercial.

“El productor de leche va a aprender a transformar su leche en producto terminado y de esa forma tener un agregado más de valor a su producto. Estamos oscilando cerca de unos 60.000 ejemplares entre todo Bolivia, tomando en cuenta que cerca del 80-70% está en el departamento del Beni. La idea del búfalo como tal es una especie que tiene doble propósito, por un lado, carne y también leche”, aseveró Quiles.

Destacan que el búfalo es un animal muy dócil, su carne y leche son bien aprovechadas y tienen distintos beneficios para la salud.

Explicaron que se busca es posicionar a Bolivia como un epicentro global del búfalo, ya que en la feria Expocruz se conglomeran todos los productores de norte a sur, este a oeste y occidente.

