Dictan detención preventiva para el exfuncionario de Sacaba por brutal agresión a su “ex”

Durante la audiencia de medidas cautelares en contra del exfuncionario municipal de Sacaba, acusado y aprehendido por la brutal agresión que protagonizó en contra de su expareja y madre de su pequeña hija de 9 años.

El hombre identificado como Cleiton Z. de 38 años, fue procesado por dos delitos, violencia familiar doméstica y abuso sexual.

El hombre ahora deberá cumplir su detención preventiva, sin tiempo definido, en la cárcel de El Abra, por los delitos por los cuales fue señalado.

Las cámaras de seguridad captaron parte de la brutal agresión, mientras que las autoridades confirmaron que el exfuncionario llegó a suplicar que no lo denuncien y luego logró escapar, presuntamente con ayuda de funcionarios que habrían filtrado información.

Sin embargo, horas después, el hombre terminó entregándose a la Policía en Sacaba, donde brindó su declaración y fue imputado formalmente.

La víctima y su hija reciben atención multidisciplinaria, mientras la sociedad exige que este caso no quede impune y que se garantice la seguridad de la mujer y sus hijos.

