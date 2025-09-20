¡Atención! Este es el Qr para consultar si saliste sorteado como jurado electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya habilitó los diversos canales de información para que la población pueda conocer si fue designado jurado electoral para la segunda vuelta previstas a desarrollarse el próximo mes de octubre.

En todo el país, se habilitarán aproximadamente 34.500 mesas de sufragio en al menos 5.000 recintos electorales, para lo cual se sortearon más de 204 mil ciudadanos que administraran las mesas de sufragio el día de las elecciones.

Además de haberse habilitado el enlace de consultas https://yoparticipo.oep.org.bo/, la población también podrá ingresar al siguiente código Qr para descargar la aplicación móvil que te permitirá conocer si eres jurado electoral:

Tanto la página de consultas como la aplicación móvil, te solicitarán tus datos del número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, y la escritura de un código, posteriormente te indicará si fuiste designado jurado electoral.

Recuerda que este domingo 21 de septiembre, el TSE publicará en físico, la lista de jurados electorales, donde también puedes verificar si tu nombre figura o no en el documento.

Mira la programación en Red Uno Play