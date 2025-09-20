TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno de feria

¡Atención Santa Cruz! Red Uno te invita a participar del concurso “Reyes de la Tradición”

Conozca cómo puede competir en el espectacular concurso y ganar Bs. 2.500 en el stand de la ‘Familia Naranja’ en Expocruz.

Silvia Sanchez

20/09/2025 11:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el mes de Santa Cruz, la Red Uno de Bolivia llega con muchos premios y sorpresa para toda la población. Con el objetivo de rescatar y enaltecer nuestras costumbres, este lunes 22 de septiembre se realizará el concurso “Reyes de la Tradición” donde podrás ganar el premio de Bs Bs. 2.500.

Para participar del concurso “Reyes de la Tradición”, solo tienen que vestir con orgullo la vestimenta típica de Santa Cruz y llegar hasta el stand naranja de la Red Uno en la Expocruz. 

Así podrás participar del concurso “Reyes de la Tradición”:

  • La cita será este lunes 22 de septiembre, donde la ExpoCruz se vestirá de orgullo y mucha tradición.
  • Solo necesitas asistir a la Expocruz vistiendo un tipoy, sombrero o traje típico camba.
  • Es necesario que te registres con tu cédula de identidad para poder participar.
  • Pueden participar niños desde los 10 años con la autorización de los padres, tutores o apoderados.
  • Arrancamos a las 18:00 en el mejor stand de la Expocruz, Red Uno
  • Las primeras 50 personas en llegar, tienen su lugar asegurado en la competencia.

 

Santa Cruz conmemora 215 años del Grito Libertario que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810, donde el pueblo cruceño se levantó contra el dominio español, depuso al gobernador y formó una junta de gobierno provisional, marcando un hito fundamental en el proceso independentista de Bolivia.

Ven y celebra con nosotros esta importante fecha, muestra tu orgullo por nuestras tradiciones y viste el traje típico de nuestra región.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD