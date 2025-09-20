TEMAS DE HOY:
Campero: Botrading es “una constructora e inmobiliaria que no tiene propiedades a su nombre”

La diputada señaló que hizo una investigación sobre el funcionamiento de la empresa subsidiaria de YFPB.

Silvia Sanchez

20/09/2025 12:17

Tras que se diera la aprehensión del exgerente de logística YPFB, por presuntas irregularidades en la compra de combustible, la diputada Luciana Campero de Comunidad Ciudadana (CC), reveló que la empresa subsidiaria de YPFB, Botrading, es una empresa inmobiliaria que no cuenta con registro de propiedades en Paraguay.

“Botrading básicamente es una empresa constructora e inmobiliaria. Pero no tiene ninguna construcción ni ningún terreno a su nombre en el Paraguay”, aseguró la diputada.

 

Para Campero, no existe ningún justificativo para el préstamo que se desarrolló hacia la empresa.

“No hay alquiler, no hay personal que trabaje. Ahí la empresa cuesta 45 mil dólares. Entonces el préstamo no tiene ningún sentido en lo absoluto. A menos, que esté haciendo el resto de trabajos y facultades otorgadas a través de este documento”, argumentó Campero.

 

 

