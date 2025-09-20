Diputada Campero desafía a debatir al ministro de Hidrocarburos sobre Botrading

La diputada Luciana Campero realizó observaciones a las actividades desarrolladas por YPFB y la subsidiaria Botrading, asegurando que no hay justificativos para haber realizado el préstamo de recursos.

Ante las aclaraciones que realizó YPFB sobre las contrataciones, Campero, desafió públicamente a las autoridades a realizar un debate para tratar el caso Botrading.

“Yo encarecidamente le pediría aquí públicamente al ministro de hidrocarburos, si quiere debatir este tema, lo debatamos, yo me voy a La Paz, no hay ningún problema. El presidente de YPFB, el vicepresidente, el señor Omar Alarcón, el señor Chambi, el que quiera. No hay justificativo para prestar esos 80 millones de dólares”, afirmó la diputada.

Cuestionó el préstamo y desembolso que se realizó hacia la subsidiaria, manifestando que no debería existir ninguna deuda con Botrading.

“Supongamos que la primera operación que hace Botrading para vender carburante, porque al único país que le ha vendido carburantes a Bolivia, hubiera requerido un monto para invertirse, comprar ese carburante y luego revenderlo a Bolivia. Inmediatamente el país hace el pago. No hay deuda con Botrading”, agregó Campero.

Manifestó además que Botrading, era “la mimada de YPFB”, y que probablemente, algunas personas obtenían beneficios.

“Los contratos otorgados entre Bolivia a esta empresa, de la cual somos socios, se hacen por un año, dos años, tres años, dejando de lado empresas mucho más serias que venden mejor carburante, que venden a mejor precio y que venden de manera directa, sin ningún tipo de intermediario. Botrading era la mimada y seguramente alguien saca una tajada bien gorda de esto”, puntualizó la diputada.

