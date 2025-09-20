¡Atención Santa Cruz! Red Uno te invita a participar del concurso “Reyes de la Tradición”

Conozca cómo puede competir en el espectacular concurso. El rey y la reina que salgan elegidos como ganadores recibirán Bs. 2.500 cada uno.
En el mes de Santa Cruz, la Red Uno de Bolivia llega con muchos premios y sorpresas para toda la población. Con el objetivo de rescatar y enaltecer nuestras costumbres, este lunes 22 de septiembre se realizará el concurso “Reyes de la Tradición” donde ambos ganadores (hombre y mujer) recibirán un premio de Bs. 2.500.
Para participar del concurso “Reyes de la Tradición”, solo tienen que vestir con orgullo la vestimenta típica de Santa Cruz: el tipoy y el traje de camba y llegar hasta el stand naranja de la Red Uno en la Expocruz.
Así podrás participar del concurso “Reyes de la Tradición”:
Santa Cruz conmemora 215 años del Grito Libertario que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810, donde el pueblo cruceño se levantó contra el dominio español, depuso al gobernador y formó una junta de gobierno provisional, marcando un hito fundamental en el proceso independentista de Bolivia.
Ven y celebra con nosotros esta importante fecha, muestra tu orgullo por nuestras tradiciones y viste el traje típico de nuestra región.
Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos (AJ). Ver bases y condiciones en: https://www.reduno.com.bo/promocion-empresarial
