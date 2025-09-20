¡Atención Santa Cruz! Red Uno te invita a participar del concurso “Reyes de la Tradición”

En el mes de Santa Cruz, la Red Uno de Bolivia llega con muchos premios y sorpresas para toda la población. Con el objetivo de rescatar y enaltecer nuestras costumbres, este lunes 22 de septiembre se realizará el concurso “Reyes de la Tradición” donde ambos ganadores (hombre y mujer) recibirán un premio de Bs. 2.500.

Para participar del concurso “Reyes de la Tradición”, solo tienen que vestir con orgullo la vestimenta típica de Santa Cruz: el tipoy y el traje de camba y llegar hasta el stand naranja de la Red Uno en la Expocruz.

El rey y la reina que salgan elegidos como ganadores recibirán un premio de Bs. 2.500 cada uno.

Así podrás participar del concurso “Reyes de la Tradición”:

La cita será este lunes 22 de septiembre, donde la ExpoCruz se vestirá de orgullo y mucha tradición.

Solo necesitas asistir a la Expocruz vistiendo un tipoy y traje típico camba.

Es necesario que te registres con tu cédula de identidad para poder participar.

Pueden participar niños desde los 10 años con la autorización de los padres, tutores o apoderados.

Arrancamos a las 18:00 en el mejor stand de la Expocruz, Red Uno

Las primeras 50 personas en llegar, tienen su lugar asegurado en la competencia.

Santa Cruz conmemora 215 años del Grito Libertario que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810, donde el pueblo cruceño se levantó contra el dominio español, depuso al gobernador y formó una junta de gobierno provisional, marcando un hito fundamental en el proceso independentista de Bolivia.

Ven y celebra con nosotros esta importante fecha, muestra tu orgullo por nuestras tradiciones y viste el traje típico de nuestra región.

Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos (AJ). Ver bases y condiciones en: https://www.reduno.com.bo/promocion-empresarial

Mira la programación en Red Uno Play