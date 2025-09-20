Nikol y Deibyd, primeros en ingresar a Expocruz 2025, buscan dar a conocer sus emprendimientos en la feria

Nikol Herrera y Deibyd, los dos primeros visitantes en ingresar al campo ferial de la Expocruz 2025, participaron en el programa Que No Me Pierda (QNMP) transmitido en vivo desde el estand interactivo de la Red Uno de Bolivia.

Ambos explicaron que su gran motivación fue aprovechar la vitrina internacional de la feria para promocionar sus emprendimientos.

Nikol, que llegó desde Camiri, recordó que estuvo en la puerta de la Fexpocruz desde el 31 de agosto junto a Deibyd, esperando hasta el 19 de septiembre para ingresar como primeros visitantes. Por ello, los organizadores los premiaron con ingreso gratuito durante los 10 días de feria.

“Quise promocionar el emprendimiento que tengo en Camiri, dedicado a la realización de eventos, y también soy fisioterapeuta. Otro de mis motivos fue el cumpleaños de mi hijo”, contó Nikol.

Deibyd, por su parte, relató que inició hace un año su proyecto de organización de eventos y que la feria es una oportunidad para crecer.

“La única razón por la que vine fue para hacer conocer mi emprendimiento y la población ha reaccionado de manera positiva”, afirmó.

En la 'Esquina Naranja' de la Red Uno, ambos aseguraron que estarán presentes todos los días de la feria para compartir con el público y disfrutar de las novedades de los diferentes estands.

