Cochamanidis: “Expocruz muestra que Bolivia puede salir adelante”

Desde el stand de la Red Uno en Expocruz 2025, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la importancia de la muestra ferial como “la ventana que tenemos desde Santa Cruz para todo el mundo, pese a la crisis que estamos atravesando”.

Cochamanidis valoró el empuje de empresarios y emprendedores que participan en la feria, señalando que muchos de ellos “están decididos a sacar este país adelante de la única forma honesta”. En un año marcado por tensiones políticas y dificultades económicas, remarcó la importancia de apoyar a quienes generan empleo y oportunidades.

El dirigente cívico también reflexionó sobre el impacto simbólico del año 2025, cuando Bolivia y Santa Cruz celebran su bicentenario. “Definitivamente este 2025 ha traído esperanza a la gente. Las elecciones fueron el punto de inflexión donde se determinó que no estamos dispuestos a seguir sufriendo la opresión que hubo durante 20 años del Movimiento al Socialismo, porque la población quiere cambios reales”, expresó.

En ese sentido, Cochamanidis aseguró que el país se encuentra en un momento decisivo. “Este 2025 será un punto donde Bolivia deja atrás años de opresión, y la única forma de encararlo es trabajando, sacando a nuestro país adelante y, sobre todo, que nos dejen de poner trabas desde el socialismo”, afirmó.

Sobre Expocruz, resaltó el valor del evento como espacio de inspiración y nuevas oportunidades. “Esta muestra ferial hay que venir a apoyar, aquí muchos pueden encontrar la idea de un nuevo emprendimiento, como ocurrió durante la pandemia”, indicó, recordando cómo miles de pequeños negocios nacieron en ese periodo crítico.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo definiría a Santa Cruz en una sola palabra, Cochamanidis respondió con firmeza: “Libertad. Porque con ella podemos avanzar, trabajar, opinar libremente y sacar adelante a nuestras familias. Libertad es lo que se respira en Santa Cruz”.

Mira la programación en Red Uno Play