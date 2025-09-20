Empacar impulsa conciencia ambiental en Expocruz con lema “El Cambio Soy Yo”

En el marco de la Feria Expocruz, Empacar presentó un stand dedicado a concienciar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Bajo el lema "El Cambio Soy Yo", la iniciativa busca motivar a visitantes de todas las edades a adoptar hábitos sostenibles que contribuyan a un entorno más saludable.

Óscar Gamarra, gerente de Corrugado de Empacar, explicó que el espacio no solo ofrece entretenimiento, sino también educación ambiental para toda la familia. Señaló que el objetivo es que cada persona reconozca el impacto de sus pequeñas acciones diarias en el cuidado del planeta.

El recorrido del stand incluye actividades que enseñan a cuidar el agua, la energía eléctrica y la importancia del reciclaje, enfatizando cómo estos hábitos pueden convertirse en nuevos productos para la sociedad. Gamarra destacó que el cambio comienza desde uno mismo, un mensaje clave para la feria.

Por su parte, María Eugenia Terceros, de Talento Humano, resaltó que esta es la tercera edición del lema ambiental, que evoluciona para enfatizar la responsabilidad individual. Indicó que tanto niños como adultos pueden aprender y adoptar nuevas conductas para contribuir al cuidado ambiental.

Terceros agregó que los niños, además de comprender el mensaje, muchas veces corrigen a los adultos, quienes finalmente entienden el impacto de sus acciones. Invitó a toda la familia a sumarse a los programas de recolección y a hacer conciencia sobre el consumo responsable.

La invitación de Empacar permanece abierta durante toda la feria, que aún tiene nueve noches, para que el público pueda visitar el stand y ser parte del cambio hacia un medio ambiente más sostenible.

