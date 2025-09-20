Trump publica nuevo video de ataque contra una supuesta narcolancha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este viernes en su red Truth Social un nuevo video militar que muestra el ataque a una presunta narcolancha en aguas internacionales, en el que, según afirmó, murieron tres personas.

Trump explicó que el operativo se realizó en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU., que abarca América Central, América del Sur y el Caribe, aunque no especificó la fecha ni si ocurrió cerca de Venezuela, como en acciones anteriores.

El mandatario sostuvo que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba narcóticos “a lo largo de una conocida ruta del narcotráfico rumbo a envenenar a los estadounidenses”.

El video publicado muestra una lancha bajo la mira de un arma y segundos después la explosión tras ser alcanzada por munición.

“El ataque mató a tres hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, aseguró Trump.

Antecedentes de los ataques

Trump había informado previamente que EE.UU. había “eliminado” tres embarcaciones y causado la muerte de 14 personas como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Sin embargo, su gobierno solo ha publicado videos de dos ataques.

No está claro si el ataque reportado este viernes corresponde al tercero mencionado anteriormente o si se trata de una nueva operación, lo que elevaría la cifra a cuatro.

Reacciones y tensiones

El despliegue militar de Washington en el Caribe incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear frente a Venezuela y 10 aviones de combate en Puerto Rico, lo que ha generado temores en la región de que EE.UU. esté preparando una acción contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario venezolano ha acusado a Estados Unidos de querer desestabilizar al país y buscar un cambio de régimen, mientras Washington no lo reconoce como presidente legítimo y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

