TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

¡Imágenes sensibles! “Están gravemente heridos”: Auto colisiona con tráiler en la carretera a Cotoca

En las imágenes compartidas por ciudadanos se observa el vehículo completamente incrustado en la parte trasera del tráiler, mientras transeúntes y efectivos policiales ayudaban a sacar a los ocupantes.

Charles Muñoz Flores

20/09/2025 11:23

Santa Cruz, Bolivia

Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en la carretera a Cotoca, cuando un vehículo particular impactó violentamente contra un tráiler estacionado. Testigos que captaron el momento en video señalaron que el conductor del automóvil podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

“Un accidente fatal en la carretera a Cotoca, presuntamente está ebrio el señor y se chocó contra el camión”, señaló.

En las imágenes compartidas por ciudadanos se observa el vehículo completamente incrustado en la parte trasera del tráiler, mientras transeúntes y efectivos policiales ayudaban a sacar a los ocupantes.

“Están gravemente heridos. Ya llegó la Policía. Se busca a sus familiares para que los reconozcan”, señaló un testigo.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y se espera un informe oficial en las próximas horas.

 

 

 

