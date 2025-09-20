¡Los maestros se transformaron! Así fueron algunos festejos por el día el estudiante en colegios

Una gran cantidad de unidades educativas en las diferentes regiones del país adelantaron los festejos por el día de la primavera y del estudiante, en su mayoría, la celebración es protagonizada y organizada por los maestros.

En algunos colegios, los estudiantes acudieron con disfraces o vestidos con su atuendo favorito, ya que los maestros y algunos padres de familia, les organizaron distintas actividades.

Pero los protagonistas fueron los profesores, quienes se transformaron y realizaron bailes, actuaciones, e incluso interpretaron canciones para poder entretener a sus alumnos, a quienes también les brindaron algunos obsequios.

En redes sociales, los estudiantes y padres de familia, compartieron parte de los festejos, mostrando la creatividad de los maestros y la alegría que contagiaron a sus estudiantes.

