¡Los maestros se transformaron! Así fueron algunos festejos por el día el estudiante en colegios

[Video] Muchas unidades educativas adelantaron la celebración, ya que el 21 de septiembre cae en día domingo.
20/09/2025 14:23
Escuchar esta nota
Una gran cantidad de unidades educativas en las diferentes regiones del país adelantaron los festejos por el día de la primavera y del estudiante, en su mayoría, la celebración es protagonizada y organizada por los maestros.
En algunos colegios, los estudiantes acudieron con disfraces o vestidos con su atuendo favorito, ya que los maestros y algunos padres de familia, les organizaron distintas actividades.
Pero los protagonistas fueron los profesores, quienes se transformaron y realizaron bailes, actuaciones, e incluso interpretaron canciones para poder entretener a sus alumnos, a quienes también les brindaron algunos obsequios.
En redes sociales, los estudiantes y padres de familia, compartieron parte de los festejos, mostrando la creatividad de los maestros y la alegría que contagiaron a sus estudiantes.
Video:
