Policial

¡Trágica muerte! Un hombre pierde la vida tras volcar su vagoneta en el Salar de Uyuni

La víctima terminó siendo aplastada por el motorizado, según el reporte policial, hubo exceso de velocidad.

Silvia Sanchez

20/09/2025 14:48

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

La Policía en Potosí investiga la trágica muerte del conductor de una vagoneta que terminó volcando su motorizado en medio del Salar de Uyuni.

Según el reporte policial, el conductor realizaba un tour de paracaidismo con un cliente, por lo que se encontraba circulando a gran velocidad.

“Se trata de un vuelco de tonel con muerte de persona en el interior del salar de Uyuni, el mismo (…) el conductor de la vagoneta se encontraba realizando el trabajo de ‘flight tour’, o tour de paracaidismo con un cliente, de esta manera el conductor imprime una velocidad alta y por situaciones del exceso de velocidad y las inclemencias del tiempo, el conductor pierde el control del motorizado”, señala el reporte de tránsito.

 

Desafortunadamente el hombre perdió la vida de manera instantánea tras ser aplastado por el motorizado, personal policial llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

