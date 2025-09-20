Niño muere tras caer desde un segundo piso, investigan supuesto infanticidio en Potosí

Un estremecedor caso ha sacudido a la ciudad de Potosí, luego de que un menor de aproximadamente tres años perdiera la vida tras presuntamente haber sido víctima de constantes maltratos físicos. El hecho fue confirmado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que ya tiene a dos personas aprehendidas por el caso de supuesto infanticidio.

Según informó el director de la FELCC de Potosí, coronel Marco Dávalos, el menor ingresó sin signos vitales al Hospital San Gerardo. En un principio, sus familiares señalaron que el niño había sufrido un accidente doméstico. No obstante, las investigaciones posteriores revelaron indicios de un caso mucho más grave.

“El menor habría sufrido una caída desde el segundo piso del domicilio donde vivía, lo que le provocó un golpe severo en la cabeza, resultando en una fractura de 15 centímetros, además de presentar múltiples lesiones antiguas en el cuerpo. Esto demuestra un historial de maltrato”, detalló el jefe policial.

Los responsables del cuidado del niño eran sus tíos, ya que los padres del menor no se encontraban presentes en su vida al momento del incidente. La autopsia realizada al cuerpo confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneal, acompañado de signos evidentes de maltrato físico reiterado, por lo que el caso ha sido tipificado como infanticidio.

Las dos personas aprehendidas serían los tíos del menor, quienes ahora enfrentan cargos por este grave delito. La FELCC continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del hecho y determinar si existen más personas implicadas.

