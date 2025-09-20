El 10 de septiembre, los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, integrantes del equipo Exapromo Costa de segunda división, fueron asesinados en un ataque armado en la ciudad de Manta, al suroeste de Ecuador. Según informó el club, ambos jugadores fueron víctimas colaterales y no eran el objetivo del ataque.

Pocos días después, el 19 de septiembre, Jonathan González, de 31 años y exjugador del Olimpia de Paraguay y del León de México, sufrió heridas de bala en un hecho similar, según confirmó la policía.

Estos tres trágicos sucesos han generado horror y preocupación en el fútbol sudamericano, especialmente en Ecuador, donde la violencia ha dejado una profunda conmoción entre clubes, aficionados y la comunidad deportiva. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los móviles detrás de estos ataques que enlutan al deporte local.

