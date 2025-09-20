A puro gol, Bolívar se quedó con la victoria frente a ABB por 3 a 2

El conjunto anfitrión festejó este sábado por 3-2, en el encuentro disputado por la fecha 21 entre Bolívar y ABB. La decepción se apoderó del equipo de Facundo Biondi tras caer derrotado en este enfrentamiento vibrante y cambiante. Las anotaciones de Matías Galindo (9' 2T) y Enrique Taborga (52' 2T, de penal) no fueron suficiente ante la efectividad de la escuadra comandada por Flavio Robatto, que selló su celebración en esta jornada gracias a Erwin Saavedra (13' 1T), Dorny Romero (41' 1T) y Santiago Echeverría (25' 2T).

El mejor jugador del partido fue Dorny Romero. El atacante de Bolívar anotó 1 gol.

Erwin Saavedra fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Bolívar marcó 1 gol.

El técnico de Bolívar, Flavio Robatto, propuso una formación 4-4-2 con Carlos Lampe en el arco; Ignacio Gariglio, Santiago Echeverría, Jesús Sagredo y Luis Paz en la línea defensiva; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Escleizon Freita y Ervin Vaca en el medio; y Jhon Velásquez y Dorny Romero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Facundo Biondi salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Renato Auza bajo los tres palos; Denilson Gutierrez, Jhon Mena, Mizael Monteiro y Enrique Taborga en defensa; Omar Siles, Sebastián Galindo, Matías Galindo y Percy Loza en la mitad de cancha; y Abdiel Arroyo y Gary Rea en la delantera.

Jose Gutierrez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el coloso de Miraflores.

El próximo partido de Bolívar en el campeonato será como visitante ante Blooming, mientras que ABB recibirá a Universitario de Vinto.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 40 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 20 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Bolívar

73' 2T - Salió Jesús Sagredo por José Sagredo

78' 2T - Salieron Dorny Romero por Martín Cauteruccio y Santiago Echeverría por Heiden Butron

79' 2T - Salió Escleizon Freita por Jesús Velásquez

85' 2T - Salió Leonel Justiniano por Luis Sabja

Amonestados en Bolívar:

10' 2T Jesús Sagredo (Conducta antideportiva), 13' 2T Luis Paz (Conducta antideportiva), 30' 2T Leonel Justiniano (Conducta antideportiva), 49' 2T Jesús Velásquez (Conducta antideportiva) y 55' 2T Erwin Saavedra (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Bolívar:

50' 2T Santiago Echeverría (Roja directa)

Cambios en ABB

​​​​​​​45' 2T - Salió Abdiel Arroyo por Alejandro Bejarano

74' 2T - Salió Sebastián Galindo por Rodrigo Orihuela

81' 2T - Salió Percy Loza por Mateo Flores

83' 2T - Salió Gary Rea por Axel Salazar

90' 2T - Salió Omar Siles por Juan Vedia

Amonestados en ABB:

35' 1T Percy Loza (Conducta antideportiva), 44' 1T Enrique Taborga (Conducta antideportiva) y 55' 2T Denilson Gutiérrez (Discutir con un rival).

