VIDEO: Arrolló a un hombre, la multitud lo increpó y decidió rematarlo

Un terrible homicidio quedó registrado en video en el sector de La Minorista, en Medellín, Colombia, donde un conductor de autobús atropelló dos veces a un hombre, provocándole la muerte. El lamentable incidente ha generado conmoción a nivel mundial.

La grabación, de 57 segundos de duración y difundida por la cuenta de X @ActualidaViral, muestra el momento en que la víctima ya se encuentra tendida e inmóvil en el suelo, aparentemente inconsciente, mientras varias personas intentan brindarle ayuda.

En medio de los reclamos de los ciudadanos, que exigían una respuesta del conductor, se puede observar cómo el autobús retrocede unos metros y acelera nuevamente arrollando por segunda vez al hombre que seguía en el suelo, terminando con su vida y dejando atónitos a los testigos.

Tras el segundo atropello, el vehículo arrastró el cuerpo aproximadamente 100 metros antes de abandonarlo en la vía, mientras el conductor se daba a la fuga. En el lugar de los hechos solo quedó una mancha de sangre.

Ante la gravedad del hecho, Metroplús, la empresa de transporte implicada, emitió un comunicado en el que afirmó que el conductor habría actuado de esa manera al sentirse amenazado por la multitud y para proteger su integridad física. No obstante, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del implicado.

La Fiscalía y la Policía Metropolitana de Medellín ya se encuentran recabando testimonios y analizando los videos del momento, mientras la ciudadanía exige justicia por la víctima.

